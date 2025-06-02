В Челябинске продлили ограничения движения на улице Сталеваров

В Металлургическом районе Челябинска снова частично закроют движение на пересечении улиц Сталеваров и шоссе Металлургов. На участке начинается второй этап реконструкции теплотрассы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто 2 июня в 23 часа и до 23 часов 6 июня. Проехать не получится по четырем полосам проезжей части из шести, с которых можно выехать на шоссе Металлургов и улицу Хлебозаводскую. «Движение в сторону улицы Социалистической — по встречной полосе»,— говорится в сообщении администрации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый этап реконструкции теплотрассы на улице Сталеваров прошел с 27 мая по 1 июня.

Ольга Воробьева