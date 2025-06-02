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В Ростовской области в первый день лета произошло 12 пожаров

В Ростовской области за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 12 возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего в регионе произошло девять техногенных пожаров и три загорания сухой растительности. Кроме того, сотрудники ведомства спасли одного человека в ДТП, и ликвидировали последствия еще четырех, зафиксировали происшествие на водных объектах.

Всего за первый день лета привлекли 136 специалиста и 34 единицы техники.

Константин Соловьев

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