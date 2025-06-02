На Среднем Урале за сутки произошло 92 ДТП с тремя погибшими

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, из которых 12 случаев — с пострадавшими. В результате аварий погибли три человека, также 14 человек получили травмы, включая двоих детей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основными причинами аварий стали превышение скорости, ошибочные маневры и недостаток внимания водителей. Часто допускались ошибки при поворотах налево, агрессивные перестроения и поспешные попытки обгона.

Напомним, 29 мая на 38 км федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском районе Свердловской области столкнулись пять автомобилей, включая машину скорой помощи. Медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим.

Ирина Пичурина