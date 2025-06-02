Местами на Дону сегодня прогнозируют ливни и град

В Ростовской области сегодня, 2 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, в отдельных районах прогнозируют ливни с градом и сильным ветром 20-23 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Накануне ночью и утром местами на Дону наблюдался туман. Кроме того, западный и северо-западный ветер достигнет скорости в 6-11 м/с, при грозе с порывами 15-18 м/с. Ночью опустилась минимально до +10°, днем температура поднимется до максимально до +30°.

Константин Соловьев