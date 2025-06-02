В Сосновском районе в массовом ДТП погиб водитель

В аварии с тремя автомобилями в Сосновском районе погиб водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 1 июня на федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись автомобиль Skoda Yeti, за рулем которой находилась 59-летняя водитель, и машина Hyundai Tucson под управлением 62-летнего водителя. Двигавшаяся за вторым транспортным средством Kia Spectra под управлением 62-летнего водителя тоже стала участником ДТП. В результате аварии находившийся за рулем Hyundai Tucson погиб. Его 62-летнюю пассажирку, а также водителя и 55-летнего пассажира Skoda Yeti с травмами доставили в медучреждение.

Виталина Ярховска