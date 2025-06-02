Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав ребенка в Нижнем Тагиле
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нарушении прав ребенка в Нижнем Тагиле, которое СКР по Свердловской области возбудил по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), передает Следком.
Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В программе на федеральном канале показали сюжет о подростке из Нижнего Тагила, который сообщил о бездействии органов опеки и полиции. Он утверждает, что три года обращается в надзорные органы: по его словам, мать не заботится о его двух младших братьях, злоупотребляет алкоголем и избивает сыновей.
Ранее городской суд Первоуральска (Свердловская область) начал рассматривать дело Виктории Потапьевой, которая обвиняется в истязании дочери. Впоследствии ребенок скончался от травм, нанесенных ее сожителем Иваном Бекуриным.