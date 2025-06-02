Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав ребенка в Нижнем Тагиле

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нарушении прав ребенка в Нижнем Тагиле, которое СКР по Свердловской области возбудил по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В программе на федеральном канале показали сюжет о подростке из Нижнего Тагила, который сообщил о бездействии органов опеки и полиции. Он утверждает, что три года обращается в надзорные органы: по его словам, мать не заботится о его двух младших братьях, злоупотребляет алкоголем и избивает сыновей.

Ранее городской суд Первоуральска (Свердловская область) начал рассматривать дело Виктории Потапьевой, которая обвиняется в истязании дочери. Впоследствии ребенок скончался от травм, нанесенных ее сожителем Иваном Бекуриным.

Ирина Пичурина