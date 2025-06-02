ГС УР предложил установить ответственность родителей за неуважение к учителю

Депутаты Госсовета Удмуртии (ГС УР) предложили установить ответственность родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей в сфере образования, следует из обращения регионального парламента к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко. Его рассмотрели на заседании постоянной комиссии ГС УР по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Как пишет пресс-служба ГС УР, в обращении предлагается рассмотреть возможность разработки правовых актов РФ, которые установят административную ответственность в том числе за нарушение обязанностей по обеспечению получения детьми общего образование, соблюдения правил внутреннего распорядка школы, а также за явное неуважение или унижение чести и достоинства учеников и педагогов.

Заместитель председателя ГС УР Татьяна Ишматова отметила, что нередки случаи, когда конфликты провоцируют родители, которые ведут себя «неэтично и агрессивно по отношению к учителям, и прививают такое отношение своим детям».

Отмечается, что сейчас специальной ответственности родителей в федеральном законе «Об образовании в РФ» не предусмотрено, а невысокий размер административных штрафов «не оказывает достаточного влияния на родителей, сознательно унижающих достоинство педагогических работников».