25 млрд рублей хотят вложить в постройку нового микрорайона в пригороде Ижевска

24,7 млрд руб. планируется вложить в постройку нового микрорайона площадью 32,3 га в пригороде Ижевска, в поселке Октябрьский, сообщает пресс-служба застройщика «Талан». Проект реализовывается совместно с группой компаний «Острова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба застройщика «Талан» Фото: пресс-служба застройщика «Талан»

Девелоперы планируют возвести 247,7 тыс. кв. м жилой недвижимости в 13 очередей. Планируемая высотность зданий — до 10 этажей. Под коммерческую инфраструктуру закладывают 34 тыс. кв. м. Старт реализации проекта запланирован на лето 2025 года.