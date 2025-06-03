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Коммерсантъ FM
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Успешная миграция

В 2024 году «ЛАНИТ — Би Пи Эм» реализовал проект миграции IT-системы для юридической компании Nextons. Переход осуществлялся на процессно ориентированную платформу BPMSoft. Проект был разбит на несколько этапов:

  1. Предпроектное исследование: анализ существующей IT-архитектуры, проектирование концепта миграции и его апробация на копии действующей системы.
  2. Команда актуализировала концепт с учетом проведенного анализа, классифицировала данные по уровню востребованности и разработала модель переноса функциональности и данных.
  3. Согласование с заказчиком сценариев миграции, приемлемых рисков и сроков. Отдельное внимание было уделено запросу клиента на расширение функциональности новой платформы.

Подготовительные работы заняли около двух месяцев. День миграции был выбран с расчетом на минимальную нагрузку на систему и прошел в нерабочее время.

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