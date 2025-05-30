Макрон: неспособность решить конфликт на Украине подорвет доверие к США и Европе

Отсутствие прогресса в урегулировании на Украине может подорвать доверие к США и странам Европы. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Edgar Su / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Edgar Su / Reuters

«Если США и европейцы не смогут в сжатые сроки урегулировать ситуацию на Украине, я думаю, что доверие к ним, учитывая, что они претендуют на урегулирование любого кризиса в этих регионах, будет очень низким»,— сказал французский лидер.

22-й форум «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с 30 мая по 1 июня. Он ежегодно собирает министров обороны, военачальников, руководителей спецслужб, политиков, дипломатов и экспертов из десятков стран мира. На форуме обсуждаются проблемы безопасности и развития в Азии. Как заявили в Минобороны Сингапура, в этом году в диалоге принимают участие представители 47 стран, включая 40 министров.

Анастасия Домбицкая