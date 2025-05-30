«ИНПК Девелопмент» построит грузовую автопарковку на левом берегу в Ростове

Власти Ростовской области рассматривают заявку «ИНПК Девелопмент» о строительстве грузовой автопарковки на левом берегу Ростова. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что проект рассчитан на 180 парковочных мест для грузовых автомобилей. Их предельный вес при этом не должен превышать 45 тонн.

Парковка необходима для обеспечения безопасности дорожного движения по улицам 1-я Луговая, 2-я Луговая и Пойменная. Кроме того, планируется решить таким образом проблему со стихийными стоянками транзитного большегрузного автотранспорта, а также ожидающего разгрузку на предприятиях промзоны Ростова – ОАО «Астон», ЗАО «Юг Руси» и Ростовском элеваторе.

Мария Хоперская