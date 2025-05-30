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Спрос на велосипеды в Ростовской области вырос на 7% в 2025 году

Средняя стоимость велосипеда в Ростовской области в мае 2025 года превысила 20 тысяч рублей, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом, сообщает Росстат.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, одновременно количество покупок велосипедов в регионе выросло на 7%.

Увеличение объема приобретения спортивного инвентаря связано с популяризацией здорового образа жизни и самостоятельных форматов досуга. Данная тенденция особенно выражена среди жителей городов, отмечают в сообщении.

Валентина Любашенко

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