Спрос на велосипеды в Ростовской области вырос на 7% в 2025 году
Средняя стоимость велосипеда в Ростовской области в мае 2025 года превысила 20 тысяч рублей, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом, сообщает Росстат.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По данным ведомства, одновременно количество покупок велосипедов в регионе выросло на 7%.
Увеличение объема приобретения спортивного инвентаря связано с популяризацией здорового образа жизни и самостоятельных форматов досуга. Данная тенденция особенно выражена среди жителей городов, отмечают в сообщении.