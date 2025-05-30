В Ростовской области количество автокредиов сократилось на 11,3%

В Ростовской области в апреле 2025 года было выдано автокредитов на сумму 1,25 млн руб. Такие данные публикует пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Из документа следует, что в апреле прошлого года жителям региона было выдано 1,41 млн руб. на покупку транспорта, что на 11,3% больше нынешнего года. Таким образом Ростовская область стала одним из «лидеров» по сокращению (опережают только Воронежская область, Санкт-Петербург и Москва). Отмечается, что наибольший средний размер выданных автокредитов зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Константин Соловьев