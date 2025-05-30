На должность замглавы Ростова по транспорту назначили Владимира Иванова

Новым заместителем главы Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству стал Владимир Иванов. Об этом сообщает администрация города.

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Господину Иванову 47 лет. В 2004 году он окончил Ростовский государственный университет путей сообщения с присвоением квалификации «инженер», а в 2007 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В период с 2001 по 2007 годы занимал должность инженера, затем заместителя гендиректора ОАО «Донской кирпич». С 2007 по 2010 годы работал главным инженером и также заместителем гендиректора. С 2010 по 2013 годы замещал должность директора Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону. С 2013 по 2015 годы замещал главу Администрации города (по строительству) и занимал должность директора Департамента координации строительства и перспективного развития. С 2017 по 2020 годы возглавлял ООО «Межрегиональный судебно-экспертный центр в области строительства и ЖКХ». С января 2020 года по май 2025 года занимал руководящие должности в коммерческих организациях, осуществляющих строительство значимых инфраструктурных федеральных проектов.

В 2023 году Владимира Ивановна наградили знаком «Почетный строитель России» за значительный вклад в развитие строительной отрасли и высокие достижения в профессиональной деятельности.

Мария Хоперская