В Ростове задержали мошенника с украденными у пенсионеров 3,5 млн рублей

В Ростове оперативники задержали 22–летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Он мошенническим путем выманил у пенсионеров 3,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жертвой мошенника стали 76-летний пенсионер и его супруга. Пенсионер пытался восстановить оборванную линию домашнего телефона, но с ним связался не оператор службы поддержки, а мошенник. Ростовчанин назвал незнакомцу номер СНИЛС. После чего пострадавшему начали звонить из разных ведомств с предложением снять день со всех счетов ради их сохранения, рассказали в ведомстве.

«Я сначала отказывался, но затем меня стали убеждать, что мои накопления пытаются незаконно перевести за границу. Мне доходчиво объяснили, что я обязан сотрудничать, иначе меня обвинят в содействии мошенникам и возбудят уголовное дело»,— отметил ростовчанин.

Под психологическим давлением неустановленных лиц мужчина согласился выполнить их требования. В результате пенсионер снял со своего счета около 3 млн рублей. К этим средствам пенсионер добавил полмиллиона наличности и передал курьеру.

Потом история повторилась со счетом супруги, но мужчина заподозрил подвох и обратился в полицию. Курьера задержали на месте.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». На время расследования ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн