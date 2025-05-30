Донской «Аграм-Юг» увеличит производственные мощности на 40%

Один из крупных поставщиков огурцов для сетей общепита — компания «Аграм-Юг» увеличит мощности производства в Багаевском районе Ростовской области. В год планируется выпускать до 10,5 тыс. т. (на данный момент показатель составляет 7,5 тыс. т. в год). Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что компания также планирует построить новый цех. Для этих целей потребуется дополнительное финансирование: лимит областной господдержки для предприятий плодоовощной консервной промышленности могут увеличить с 5 млн руб. до 10 млн руб. Таким образом возможно компенсировать от 40% затрат на покупку оборудования и спецавтотранспорта.

Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Аграм-Дон» зарегистрировано в станице Багаевской Ростовской области в 2008 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование фруктов и овощей. Генеральный директор — Анатолий Ревякин. Выручка компании за 2024 год составила 942,2 млн руб., чистая прибыль — 270,3 млн руб.

Мария Хоперская