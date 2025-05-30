В инфраструктуру Юга России за 15 лет вложили 6 трлн рублей

За последние 15 лет в развитие инфраструктуры южных регионов России вложили около 6 трлн руб. Сумму инвестиций рассчитали исходя из цен, актуальных в 2025 году, пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на исполнительного директора Института экономики роста им. Столыпина П. А. Антона Свириденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

По словам эксперта, финансирование распределилось по трем основным направлениям: инфраструктура, индустриальные парки с инновациями, а также образование и туризм. В рамках инфраструктурных проектов модернизировали порты Новороссийска, Тамани, Туапсе и Астрахани. Особое внимание уделили логистике: построили Крымский мост, реконструировали Аксайский и Темерницкий мосты в Ростове-на-Дону, обновили Кирикилинский мост в Астраханской области.

Значительный объем работ коснулся автодорог. Средства направили на строительство и реконструкцию трассы М-4 «Дон», автомагистрали «Таврида», автодорожной части Крымского моста, трассы А-289 Краснодар — Керчь, обхода Аксая в Ростовской области, дороги Р-215 Астрахань — Махачкала и обхода Краснодара.

Реализованы проекты по модернизации и возведению железнодорожных путей: железнодорожная часть Крымского моста, линия Адлер — Олимпийские объекты. Проект высокоскоростной магистрали Москва — Адлер находится на стадии обсуждения, а перенос железных дорог от черноморского побережья пока заморожен.

Созданы индустриальные парки «Краснодар», «Донской», «Волгоградский», «Ставропольский», «Керчь», судостроительный кластер в Астрахани и другие.

Инновационные кластеры появились в Ростовской области («Южный ИТ-хаб»), Ставропольском крае (Агробиотех-кластер функционировал с 2014 по 2023 год). Также возведены кластеры «Кавказские Минеральные воды» и «Крымский инновационный».

Существенная часть инвестиций направлена на спортивные и досуговые объекты: Олимпийский парк и «Сочи-парк», парк «Краснодар», дворец самбо в Краснодаре, курорт «Архыз», «Красная Поляна» и другие.

Среди образовательных проектов Антон Свириденко выделил строительство научно-технологического кампуса на ФТ «Сириус», новые университетские кампусы КубГУ, ЮФУ, СКФУ. Часть средств инвестировали в туристические объекты: за 15 лет построены «Роза Хутор», «Горки Город», туркомплекс «Абрау-Дюрсо», курорт «Крымская Ривьера» и другие.

Алина Зорина