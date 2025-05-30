В Шахтах из незаконного оборота изъяли 38 тысяч пачек сигарет
В Шахтах оперативники изъяли у местного жителя 38 тыс. пачек контрафактных сигарет и 362 литра немаркированного алкоголя, которые он собирался продать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Изъятые сигареты. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области
Стоимость изъятого контрафакта составила около 2,3 млн рублей.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.