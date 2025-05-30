В Шахтах из незаконного оборота изъяли 38 тысяч пачек сигарет

В Шахтах оперативники изъяли у местного жителя 38 тыс. пачек контрафактных сигарет и 362 литра немаркированного алкоголя, которые он собирался продать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Изъятые сигареты. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Фото: Изъятые сигареты. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

Стоимость изъятого контрафакта составила около 2,3 млн рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Наталья Белоштейн