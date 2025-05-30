В 2025 году в Сочи планируют ввести 750 тысяч «квадратов» жилья

В Сочи в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 750 тыс. кв. м жилья. Прогнозный объем застройки утвержден департаментом строительства Краснодарского края, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам первых 11 месяцев 2024 года на курорте сдали 510,3 тыс. кв. м жилой недвижимости, что на 11,1% ниже аналогичного показателя годом ранее. Из общего объема 112,8 тыс. кв. м пришлось на многоквартирные дома, оставшиеся 397,5 тыс. кв. м — на индивидуальное жилищное строительство. Лидером по вводу жилья в прошлом году стал Хостинский район.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, в настоящее время в Сочи в стадии возведения находится 509 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Вячеслав Рыжков