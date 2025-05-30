«Счастье любого руководителя — в уровне компетенции сотрудников»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Спикеры бизнес-завтрака Александр Тернющенко и Игорь Щербаков

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань–Черноморье» 29 мая провели очередной бизнес-завтрак. Спикерами встречи стали директор департамента продаж ГК DOGMA Александр Тернющенко и руководитель отдела продаж Игорь Щербаков. Эксперты рассказали гостям и резидентам клуба о тенденциях в жилищном строительстве, ценообразовании в условиях высокой конкуренции, а также инструментах продаж в нестабильной экономической обстановке.

Во вступительной речи спикеры поделились ключевыми этапами своей карьеры. В профессиональном багаже Александра Тернющенко — более 20 проектов в сфере консалтинга и девелопмента, включая запуск процессов клиентского сопровождения, организацию колл-центров, а также опыт работы в Сбербанке, где он прошел все уровни производственной системы, в том числе в направлении кредитования.

Игорь Щербаков начал карьеру в автобизнесе, проработав почти восемь лет в «ЮгАвто», где прошел школу Volkswagen Auto Group. Позже перешел в коммерческую недвижимость: работал в отделе по продаже коммерческой недвижимостии «Аякс», а затем присоединился к «ЮгСтройИнвест», где с нуля развивал агентское направление.

В ГК DOGMA эксперт проработал полтора месяца в должности менеджера, пока ему не поступило предложение возглавить отдел продаж.

Модератор встречи Алексей Пшеничный

Фото: Михаил Брайко

После краткого знакомства спикеры перешли к обсуждению текущего состояния рынка недвижимости в России. По словам Александра Тернющенко, за последние годы сфера жилищного строительства в стране претерпела значительные трансформации — особенно после сокращения программ господдержки.

«В Краснодарском крае рынок жилой недвижимости формирует 11% валового регионального продукта. Однако на фоне отмены большинства программ господдержки в 2024 году покупательский спрос сократился почти в пять раз»,— подчеркнул он.

Резиденты и гости клуба проявили интерес к трендам в сфере жилищного строительства

Фото: Михаил Брайко

По данным спикера, на текущий момент около 80% потребительского спроса приходится на семейную ипотеку. Александр Тернющенко также добавил, что около 75% успеха продаж зависят от эффективного финансирования.

«Деньги в стране есть, но они ушли на депозиты. Общий объем вкладов сейчас — порядка 57 трлн руб., что превышает ВВП России в полтора раза»,— сообщил господин Тернющенко.

По его мнению, при снижении ключевой ставки с текущих 21% до 12–15% рынок может столкнуться с резким ростом спроса при ограниченном объеме предложения, поскольку девелоперский цикл занимает в среднем 3–4 года.

Александр Тернющенко: «Счастье любого руководителя — в уровне компетенции сотрудников»

Фото: Михаил Брайко

Игорь Щербаков, в свою очередь, отметил, что ГК DOGMA сегодня входит в топ-5 крупнейших девелоперов России по объему текущего строительства. Кроме того, эксперт напомнил, что в Краснодарском крае компания сохраняет лидерские позиции на протяжении нескольких последних лет.

«Сейчас готовятся к запуску два новых жилых комплекса в Краснодаре — один в ближайшие месяцы, второму будет дан старт до конца 2025 года»,— рассказал господин Щербаков.

В других регионах компания планирует запустить 2–3 проекта в конце 2025 — начале 2026 года. Помимо этого, DOGMA активно развивает социальную инфраструктуру: уже введено в эксплуатацию 10 детских садов, еще 36 объектов находятся на стадии строительства и проектирования. Также построено 5 школ, в работе — 15.

Отдельное внимание в DOGMA уделяют финансовым инструментам: доля рассрочки составляет около 12% от общего объема сделок. Однако, как упомянул Александр Тернющенко, при минимальном первоначальном взносе такие схемы могут нести высокие риски.

Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Александр Тернющенко — директор департамента продаж ГК DOGMA; Игорь Щербаков — руководитель отдела продаж; Александр Голиков — руководитель управления коммерческой недвижимости ГК DOGMA; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»; Артем Миронов — предприниматель, продюсер, сооснователь первой в России сети иммерсивных спектаклей «Голос Города»

Фото: Михаил Брайко

В завершение встречи эксперты пообщались с гостями мероприятия и обсудили подходы к управлению командами. По словам спикеров, в DOGMA компании сохранили сильных продавцов и сфокусировались на обучении, выстраивании эффективных клиентских процессов и внедрении новых инструментов, включая скрипты и частичное использование искусственного интеллекта в аналитике.

«Счастье любого руководителя — в уровне компетенции сотрудников»»,— заключил господин Тернющенко.

ИП Пшеничный