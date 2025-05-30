«Счастье любого руководителя — в уровне компетенции сотрудников»
Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»
Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань–Черноморье» 29 мая провели очередной бизнес-завтрак. Спикерами встречи стали директор департамента продаж ГК DOGMA Александр Тернющенко и руководитель отдела продаж Игорь Щербаков. Эксперты рассказали гостям и резидентам клуба о тенденциях в жилищном строительстве, ценообразовании в условиях высокой конкуренции, а также инструментах продаж в нестабильной экономической обстановке.
Во вступительной речи спикеры поделились ключевыми этапами своей карьеры. В профессиональном багаже Александра Тернющенко — более 20 проектов в сфере консалтинга и девелопмента, включая запуск процессов клиентского сопровождения, организацию колл-центров, а также опыт работы в Сбербанке, где он прошел все уровни производственной системы, в том числе в направлении кредитования.
Игорь Щербаков начал карьеру в автобизнесе, проработав почти восемь лет в «ЮгАвто», где прошел школу Volkswagen Auto Group. Позже перешел в коммерческую недвижимость: работал в отделе по продаже коммерческой недвижимостии «Аякс», а затем присоединился к «ЮгСтройИнвест», где с нуля развивал агентское направление.
В ГК DOGMA эксперт проработал полтора месяца в должности менеджера, пока ему не поступило предложение возглавить отдел продаж.
После краткого знакомства спикеры перешли к обсуждению текущего состояния рынка недвижимости в России. По словам Александра Тернющенко, за последние годы сфера жилищного строительства в стране претерпела значительные трансформации — особенно после сокращения программ господдержки.
«В Краснодарском крае рынок жилой недвижимости формирует 11% валового регионального продукта. Однако на фоне отмены большинства программ господдержки в 2024 году покупательский спрос сократился почти в пять раз»,— подчеркнул он.
По данным спикера, на текущий момент около 80% потребительского спроса приходится на семейную ипотеку. Александр Тернющенко также добавил, что около 75% успеха продаж зависят от эффективного финансирования.
«Деньги в стране есть, но они ушли на депозиты. Общий объем вкладов сейчас — порядка 57 трлн руб., что превышает ВВП России в полтора раза»,— сообщил господин Тернющенко.
По его мнению, при снижении ключевой ставки с текущих 21% до 12–15% рынок может столкнуться с резким ростом спроса при ограниченном объеме предложения, поскольку девелоперский цикл занимает в среднем 3–4 года.
Игорь Щербаков, в свою очередь, отметил, что ГК DOGMA сегодня входит в топ-5 крупнейших девелоперов России по объему текущего строительства. Кроме того, эксперт напомнил, что в Краснодарском крае компания сохраняет лидерские позиции на протяжении нескольких последних лет.
«Сейчас готовятся к запуску два новых жилых комплекса в Краснодаре — один в ближайшие месяцы, второму будет дан старт до конца 2025 года»,— рассказал господин Щербаков.
В других регионах компания планирует запустить 2–3 проекта в конце 2025 — начале 2026 года. Помимо этого, DOGMA активно развивает социальную инфраструктуру: уже введено в эксплуатацию 10 детских садов, еще 36 объектов находятся на стадии строительства и проектирования. Также построено 5 школ, в работе — 15.
Отдельное внимание в DOGMA уделяют финансовым инструментам: доля рассрочки составляет около 12% от общего объема сделок. Однако, как упомянул Александр Тернющенко, при минимальном первоначальном взносе такие схемы могут нести высокие риски.
В завершение встречи эксперты пообщались с гостями мероприятия и обсудили подходы к управлению командами. По словам спикеров, в DOGMA компании сохранили сильных продавцов и сфокусировались на обучении, выстраивании эффективных клиентских процессов и внедрении новых инструментов, включая скрипты и частичное использование искусственного интеллекта в аналитике.
«Счастье любого руководителя — в уровне компетенции сотрудников»»,— заключил господин Тернющенко.
ИП Пшеничный
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