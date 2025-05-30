Большинство работодателей в Ростове лояльны к резюме с ошибками

В Ростове-на-Дону 63% работодателей ничего не отталкивает в резюме соискателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Так, большинство рекрутеров лояльны к резюме с ошибками, речевыми клише и неточностями в оформлении. Еще 24% респондентов отметили, что негативную реакцию у них вызывают такие шаблоны как «легкообучаемость», «коммуникабельность», «стрессоустойчивость» и «ответственность».

Доля работодателей, которых раздражают неграмотные и некорректные резюме, составила 4%. Тем, кто обращает на это внимание, больше всего не нравятся грамматические ошибки, резюме с неполным описанием обязанностей и опыта, а также сокращения и аббревиатуры.

Мария Хоперская