Мэрия Новороссийска рассказала о помощи пострадавшим от прорыва водовода

Администрация Новороссийска опровергла информацию жителей о недостаточной помощи после прорыва водовода на улице Пограничной. Горожане утверждали, что получили только две емкости для уборки мусора из 10 обещанных, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

В администрации города-героя сообщили, что представители власти связались с жильцами пострадавшего дома. Совместно с волонтерами им помогли убрать дворовую и внутридомовую территорию. Пострадавшим предложили временное размещение, однако они отказались и решили остаться у родственников.

«Администрация города при поддержке предпринимателей на безвозмездной основе предоставили жильцам пострадавшего дома бункеры-накопители для сбора мусора. Всего было предоставлено 10 бункеров и организована их ежедневная замена по мере заполнения», — заявили в администрации.

Компенсацию ущерба пострадавшим в полном объеме возьмет на себя МУП «Водоканал». Размер ущерба определит экспертная организация. По результатам независимой экспертизы будет выплачена компенсация.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске при прорыве водовода на улице Пограничной подтопило частный дом и зафиксированы многочисленные повреждения.

Алина Зорина