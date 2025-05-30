В Ростове новый комплекс противочумного института могут открыть в 2026 году
В Ростове-на-Дону новый комплекс зданий научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора могут открыть в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Комплекс научно-исследовательского противочумного института. Фото пресс-службы Роспотребнадзора
«Комплекс общей площадью 18 тыс. кв. м включает в себя административный, научный корпус с изолятором и современными лабораториями», — говорится в сообщении.
Строительство комплекса ведется в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны».
«Ъ-Ростов» ранее писал, что в донской столице в строительство частной больницы инвестируют 5 млрд руб. Медицинский комплекс на 200 коек расположится на ул. Левобережной.