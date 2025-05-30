Несколько авиарейсов в аэропорту Сочи перенесли

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий. Однако часть рейсов была перенесена на более позднее время. Об этом пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Среди задержанных рейсов — самолет «Ред Вингс» в Элисту, который отправился в 10:00 вместо запланированных 07:55. Авиарейс «России» в Ереван перенесли с 09:00 на 10:00. Вылет AlMasria Universal Airlines в Шарм-эль-Шейх сдвинули с 10:45 на 13:00.

Также изменилось расписание «Уральских авиалиний»: рейс в Санкт-Петербург вылетит в 13:00 вместо 11:40, а два московских направления задержались до 13:40 и 15:00 соответственно. Самолет «Ред Вингс» в Махачкалу отправится в 13:55 вместо 12:05, а рейс в Ереван — в 17:05 вместо 16:20. Авиарейс «Победы» в Нижнекамск перенесен с 14:40 на 15:50.

Погодные условия также повлияли на прибытие самолетов. Рейс «Северного Ветра» из Нижневартовска прилетит в 10:51 вместо 10:10, а самолет «Уральских авиалиний» из Домодедово — в 12:40 вместо 11:55.

Алина Зорина