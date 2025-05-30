В Саратове депутаты скрытно одобрили надбавки за секретность руководству города

Саратовская городская дума утвердила изменения в положение о вознаграждении должностных лиц, касающиеся выплат за работу с гостайной. Внеочередное заседание профильного комитета состоялось 30 мая, за час до основной сессии гордумы, обратило внимание ИА «Версия-Саратов»

Председатель комитета Елена Злобнова представила проект изменений в решение о денежном содержании муниципальных должностных лиц, назвав их исключительно «техническими» и связанными с уточнением полномочий председателя гордумы в сфере обращения с секретными сведениями.

Ни содержание поправок, ни их потенциальное влияние на размер вознаграждения председателя гордумы и его заместителя не были раскрыты депутатами или озвучены в ходе заседания, которое завершилось менее чем за 10 минут.

Действующее положение, в которое вносятся изменения, уже предусматривает значительные доплаты за секретность для высших должностных лиц города. Так, главе Саратова председателю гордумы и трем депутатам, работающим на постоянной основе, начисляется ежемесячная процентная надбавка за работу с гостайной: до 75% за сведения «особой важности», 50% за «совершенно секретные» и 15% за «секретные».

Кроме того, раз в год этим лицам полагается единовременная выплата в размере трех месячных вознаграждений (с учетом всех надбавок, включая «секретные»).

Установлены базовые оклады: глава города и председатель думы получают по 58 тысяч руб. в месяц плюс ежемесячное поощрение в 190% от этого оклада. Их заместители имеют процентные доли от этих сумм.

Никита Маркелов