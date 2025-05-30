В Ростове на переходе сбили школьника

В Ростове-на-Дону накануне вечером на улице Таганрогской водитель автомобиля Daewoo Lanos по предварительным данным, сбил 14-летнего школьника на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДТП на Таганрогской в Ростове-на-Дону. Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области Фото: ДТП на Таганрогской в Ростове-на-Дону. Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области

Водитель «допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 г.р., который переходил проезжую часть дороги справа налево, по ходу движения автомобиля»,— пояснили в ведомстве.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн