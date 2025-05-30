Полиция провела массовые рейды в религиозных организациях Ростова и Батайска

В Ростове и Батайске полицейские провели массовые рейды в религиозных организациях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», правоохранители накануне задержали Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России). Следователи возбудили в отношении Абусупьянова уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации и хулиганстве из-за нападения на человека (ч. 2 ст. 282.2; ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В сообщении полиции отмечается, что во время обысков была изъята запрещенная литература, компьютеры и телефоны и документы, «отражающие внутреннюю структуру и деятельность религиозного объединения». Кроме того, правоохранители обнаружили агитационные материалы с антироссийской риторикой, документы, подтверждающие получение временной защиты в иностранных государствах, гербовая печать одного донских вузов и иностранную валюту.

«Продолжается сбор доказательственной базы, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, в том числе возможные связи с другими экстремистскими структурами», — говорится в сообщении ГУ МВД по Ростовской области.

Константин Соловьев