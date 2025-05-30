Таможенники в Ростове нашли на теплоходе из Турции 10 тонн нелегального топлива

В Ростове-на-Дону таможенники нашли на турецком теплоходе 10 тонн нелегального топлива. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что теплоход прибыл в ростовский Речной порт из турецкого города Трабзон (Турция). В ходе досмотра таможенники обнаружили на шесть тонн топлива больше, чем было заявлено. Кроме того, внутри цистерны нашли устройство, которое затрудняет определение фактического количества топлива. Как только прибор сняли и измерили объем повторно, обнаружилось еще более четырех тонн незадекларированного горючего.

По факту сокрытия товаров от таможенного контроля (ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ) в отношении судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении. Также по фактам недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении капитана корабля и перевозчика.

Мария Хоперская