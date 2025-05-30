Руководителя пензенской НКО подозревают в хищении миллиона бюджетных средств

Региональное УФСБ возбудило уголовное дело в отношении 58-летнего руководителя некоммерческого партнерства, обвиняемого в систематическом присвоении государственных средств. По данным пресс-службы ведомства, сумма ущерба превысила 1 млн руб.

Финансовая схема заключалась в принудительном возврате части зарплат сотрудников. После официального начисления выплат подозреваемый требовал от персонала передачи денежных средств обратно, которые затем расходовались на личные нужды.

Особую общественную значимость делу придает источник финансирования организации — субсидии министерства спорта Пензенской области. Расследование ведется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), предусматривающей ответственность за хищение в особо крупном размере.

Никита Маркелов