Дон экспортировал около 163 тонн птицы в пять стран

С территории Ростовской области за прошедшую неделю отправила на экспорт около 163 т птичьего мяса. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уточняется, что в Абхазию доставили 16,6 т, в Бенин - 27 т, в ОАЭ 54 т, Саудовскую Аравию - 26,9 т и в Таджикистан 38,3 т продукта. Партии по результатам экспертизы признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. В законности происхождения мяса нарушений также не выявили.

Константин Соловьев