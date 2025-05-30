Холдинг «Мотовилихинские заводы» обрел полноценного директора

Выходец из ПАО «КамАЗ» Евгений Архипов утвержден директором АО «Специальное конструкторское бюро» ь(СКБ). По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 29 мая этого года. С февраля этого года господин Архипов трудился временным директором СКБ, сменив во главе предприятия пермяка Вадима Файзрахманова, написавшего заявление об увольнении по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Архипов с октября 2023 года работал консультантом замгендиректора «КамАЗа» по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению. Ранее он возглавлял департамент транспортной логистики ПАО, занимал различные должности на литейном заводе «КамАЗа».

АО «СКБ» ранее было дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других предприятиях, ранее входивших в холдинг. Сейчас 100% акций «СКБ» принадлежит АО «Технодинамика».