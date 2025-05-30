Холдинг «Мотовилихинские заводы» обрел полноценного директора
Выходец из ПАО «КамАЗ» Евгений Архипов утвержден директором АО «Специальное конструкторское бюро» ь(СКБ). По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 29 мая этого года. С февраля этого года господин Архипов трудился временным директором СКБ, сменив во главе предприятия пермяка Вадима Файзрахманова, написавшего заявление об увольнении по собственному желанию.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Господин Архипов с октября 2023 года работал консультантом замгендиректора «КамАЗа» по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению. Ранее он возглавлял департамент транспортной логистики ПАО, занимал различные должности на литейном заводе «КамАЗа».
АО «СКБ» ранее было дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других предприятиях, ранее входивших в холдинг. Сейчас 100% акций «СКБ» принадлежит АО «Технодинамика».