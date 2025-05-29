Т-Банк первый в России выпустил цифровые финансовые активы, привязанные к стоимости биткойна. Инструмент позволяет инвестировать в рублях через привычное приложение и участвовать в динамике цены криптовалюты без открытия счета на криптобирже в правовом поле РФ. Новый смарт-актив доступен только квалифицированным инвесторам, таково требование регулятора. Активы выпущены на платформе «Атомайз», которая входит в экосистему Т-Банка. «Мы будем прилагать усилия для создания цивилизованного рынка производных инструментов на криптовалюты, а также повышения финансовой грамотности граждан. И уже планируем следующий аналогичной выпуск по актуальной цене»,— заявил гендиректор «Атомайз» Алексей Илясов.

Объем поддержанных группой ВЭБ инновационных проектов превысил 450 млрд руб. в рамках предыдущего стратегического цикла с 2021-го по 2024-й. Технологическое лидерство — один из пяти ключевых приоритетов новой стратегии ВЭБ.РФ до 30-го года. В частности, совместно со «Сколково» и «Сколтехом» будет поддерживаться технологическая кооперация для организации производств на собственных линиях разработки.

Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО в первом квартале выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19 млрд руб. Выручка увеличилась на 14% (177 млрд руб.). Операционная прибыль выросла на 42%, а показатель EBITDA — на 28%.