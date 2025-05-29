T-Private проведет первый закрытый теннисный турнир для своих клиентов — T-Private Tennis Cup. Мероприятие состоится 7 июня и объединит 50 участников — владельцев бизнеса и топ-менеджеров — в пространстве Bosco Tennis в «Лужниках». В турнире примут участие звезды мирового тенниса Елена Веснина и Михаил Южный. В рамках мероприятия также планируется паблик-ток со спортсменами, деловой нетворкиг и спортивные соревнования.

Telegram привлек $1,7 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций. Как сообщает Bloomberg, часть средств — $955 млн — пойдет на погашение существующей задолженности. Бумаги были размещены со ставкой купона в 9%.

Глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков с 30 мая покинет должность. Временно исполнять его обязанности будет вице-президент АБР Денис Липаев. Как следует из сообщения ассоциации, Козлачков займется другими проектами в сфере финансов и права.