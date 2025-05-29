Экспорт масложировой продукции на $319 млн и выборы раиса Татарстана

Татарстан экспортировал масложировой продукции на $319,9 млн в 2024 году. Помимо масложировой продукции, Татарстан экспортировал мясную и молочную продукцию — $23,5 млн и зерновые — $18,6 млн.

Глава Татарстана будет избран 14 сентября в рамках единого дня голосования. Проект постановления о проведении выборов одобрен на заседании комитета Госсовета Республики Татарстан по государственному строительству. Председатель профильного комитета Альберт Хабибуллин сообщил, что, согласно законодательству, голосование состоится во второе воскресенье сентября, когда истекает срок полномочий действующего раиса.

В 2024 году Индия заняла первое место среди стран, импортирующих продукцию агропромышленного комплекса Татарстана. На ее долю пришлось 23,2% от общего объема экспорта. Среди других основных направлений экспорта татарстанской аграрной продукции — Иран (17,3%), Казахстан (11,7%), Беларусь (10,8%) и Китай (8,8%).

В Чувашии за первый квартал 2025 года сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) собрали 28,6 млн руб. налогов и страховых взносов с работодателей, попавших под подозрение в неформальной занятости сотрудников.

В Бугульме Республики Татарстан реконструируют электрическую подстанцию 500 кВ «Бугульма». Начальная стоимость контракта составляет 268,7 млн руб.

C начала 2025 года УФАС по Республике Татарстан зафиксировало семь случаев нарушений при технологическом присоединении к газораспределительным сетям со стороны «Газпром трансгаз Казань». Несмотря на положительную динамику по заключению договоров на подключение к газу, количество нарушений со стороны оператора продолжает расти. В 2023 году было зафиксировано девять таких случаев, в 2024-м — уже 23. С начала этого года — семь.

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин возглавил организационный комитет международного песенного конкурса «Новая волна», который пройдет в Казани в этом году. Председателем жюри конкурса стал Игорь Крутой. Мэр Казани Ильсур Метшин будет исполнять обязанности заместителя председателя оргкомитета.

Татарстанское УФАС выявило случаи превышения допустимой доли рынка сетями «Победа» и «Находка» в восьми районах Татарстана.Антимонопольная служба проверила товарооборот торговых сетей в районах республики.

В Казани на праздновании Дня химика выступит певец Сергей Трофимов. Мероприятие состоится в концертном зале ПГУФКСиТ (деревня Универсиады, д. 35).

В Ново-Савиновском районе Казани провалился асфальт. Инцидент произошел на проспекте Ямашева от ул.Бондаренко в направлении Мусина.Сотрудники Госавтоинспекции на месте проводят регулировочные действия, чтобы избежать ДТП.

Дарья Сайфиева