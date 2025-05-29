Мэрия Астрахани потратит 50 миллионов на содержание городских дорог

В Астрахани ищут подрядчика, который займется содержанием дорог. Соответствующий конкурс объявила мэрия города. Начальная максимальная цена контракта 50 млн руб.

До 30 октября текущего года исполнитель должен будет следить за состоянием городских дорог. Ему предстоит выполнять следующие задачи: при необходимости проводить ямочный ремонт, заливать трещины, устранять повреждения бордюров, заменять поврежденные дорожные знаки и стойки, организовывать временные ограничения движения транспортных средств по автодорогам. Дополнительно подрядчику потребуется устанавливать, где это необходимо, дорожные ограждения и искусственные неровности.

Прием заявок на участие в закупке длится до 16 июня. Контракт с победителем заключат после 19 июня.

Нина Шевченко