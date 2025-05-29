В Ростове потребность в экскурсоводах увеличится в три раза в высокий турсезон

Привлечение туристического потока в регион , в ключевые, уже известные точки области —Ростов, Таганрог, Азов возможно и за счет грамотной маркетинговой подачи, в частности, развития туристических маршрутов и квалифицированных экскурсоводов. В высокий сезон потребность в экскурсоводах может увеличиться в три раза. Об этом, в ходе заседания круглого стола «Новые возможности в развитии туриндустрии: роль бизнеса и власти», организованного «Ъ-Ростов» в ТПП Ростовской области, говорила директор «Рейна-тур НТВ» Татьяна Нечепаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Самый продаваемый и массовый туризм строится сегодня на заказе экскурсий по городу. Кроме того, наблюдается активный интерес к базовым классическим экскурсиям для семей по знакомству не только с Ростовом, но и ближайшими городами — Таганрогом, Азовом, Старочеркасском. Сегодня мы имеем дело с трафиком из присоединенных территорий. Люди приезжают, размещаются здесь и, безусловно, знакомятся с городом, а мы организовываем для них однодневные, кратковременные экскурсии»,— объясняет Татьяна Нечепаева.

Гендиректор туристической компании «Рейна-тур НТВ», утверждает — важная роль в презентации региона должна отводиться аккредитации экскурсоводов. В городском реестре гидов —экскурсоводов официально аккредитованных, разработавших авторские маршруты, знающих глубоко историю местности всего 76 специалистов. В большинстве своем они работают сами на себя, выбирают самостоятельный путь. Порой нам не хватает их для полноценного сотрудничества.

Валентина Любашенко