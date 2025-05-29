В Ново-Савиновском районе Казани провалился асфальт
Провал дорожного покрытия произошел на дороге в Ново-Савиновском районе Казани. Об этом сообщила Госавтоинспекция города.
В Ново-Савиновском районе Казани провалился асфальт
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Казани
Асфальт провалился на проспекте Ямашева от ул.Бондаренко в направлении Мусина.
Сотрудники Госавтоинспекции на месте проводят регулировочные действия, чтобы избежать ДТП.
Водителей просят быть внимательными и осторожными во время езды по данному участку дороги.