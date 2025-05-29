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В Ново-Савиновском районе Казани провалился асфальт

Провал дорожного покрытия произошел на дороге в Ново-Савиновском районе Казани. Об этом сообщила Госавтоинспекция города.

В Ново-Савиновском районе Казани провалился асфальт

В Ново-Савиновском районе Казани провалился асфальт

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Казани

В Ново-Савиновском районе Казани провалился асфальт

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Казани

Асфальт провалился на проспекте Ямашева от ул.Бондаренко в направлении Мусина.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте проводят регулировочные действия, чтобы избежать ДТП.

Водителей просят быть внимательными и осторожными во время езды по данному участку дороги.

Дарья Сайфиева

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