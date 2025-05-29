Власти Дона выделили дополнительные 86 млн рублей на расселение аварийного жилья

В Ростовской области для расселения аварийных жилплощадей деньги получат шесть городов и районов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, из областного бюджета дополнительно выделят более 86 млн руб. На эти средства планируется из восьми домов переселить 33 семьи в Миллеровском, Сальском, Цимлянском районах, а также в Гукове, Новошахтинске и Таганроге. Отмечается, что из федерального бюджета еще около 100 млн руб. направят на переселение 32 семей, проживающих в 11 аварийных домах.

Константин Соловьев