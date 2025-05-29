Житель Курской области получил травмы, подняв украинскую мину

57-летний житель Большесолдатского района Курской области получил травмы рук, подняв взрывоопасный предмет во время уборки склада, — происшествие стало результатом минирования, которое провели ВСУ, сообщили в информационном центре СК России

Следствие установило, что в августе 2024 года во время вторжения в Курскую область украинские военные заминировали улицы и отдельные участки местности в Большесолдатском районе.

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по признакам террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Устанавливаются украинские боевики, причастные к преступлению.

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Юрий Голубь