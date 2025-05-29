Жителей Новороссийска предупредили о работе сирен 29 мая

Сегодня, 29 мая на ПК «Шесхарис» и ПК «Грушовая» пройдет проверка системы оповещения с включением сирен. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В период с 14:30 до 15:00 на производственных площадках «Шесхарис» и «Грушовая» будет проведена проверка работоспособности локальной системы оповещения с включением сирен. Жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее новороссийсцев и гостей города-героя предупредили о военных учениях в акватории морского порта вечером 29 мая. Учения пройдут в период с 21:00 по 23:00.

Алена Воробьева