В Новороссийске выявили семь нелегальных водителей такси

Семеро водителей, оказывающих нелегальные перевозки на железнодорожном вокзале Новороссийска, были выявлены сотрудниками полиции. Об этом сообщили в управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Водители привлечены к административной ответственности, транспортные средства помещены на специализированную стоянку до принятия решения судом»,— говорится в сообщении.

Для получения лицензии водителям такси в Новороссийске необходимо обратиться в управление транспорта и дорожного хозяйства либо в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной деятельности такси в Новороссийске проводятся регулярно с открытием туристического сезона. Ранее была пресечена деятельность нелегальных такси на междугородних маршрутах.

Алена Воробьева