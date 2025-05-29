В Новороссийске выявили семь нелегальных водителей такси
Семеро водителей, оказывающих нелегальные перевозки на железнодорожном вокзале Новороссийска, были выявлены сотрудниками полиции. Об этом сообщили в управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
«Водители привлечены к административной ответственности, транспортные средства помещены на специализированную стоянку до принятия решения судом»,— говорится в сообщении.
Для получения лицензии водителям такси в Новороссийске необходимо обратиться в управление транспорта и дорожного хозяйства либо в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной деятельности такси в Новороссийске проводятся регулярно с открытием туристического сезона. Ранее была пресечена деятельность нелегальных такси на междугородних маршрутах.