В Самаре суд рассмотрит дело о коррупции экс-заведующей заочного отделения в транспортном колледже

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении бывшей заведующей заочным отделением самарского колледжа железнодорожного транспорта (СамГУПС). Она обвиняется в организации коррупционной схемы по получению взяток со студентов: ч. 3 ст. 290 УК РФ (47 эпизодов) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (7 эпизодов). Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 и в 2023 гг. обвиняемая получила от учащихся взятки в сумме более 300 тыс. руб. Деньги предназначались «за оказание содействия студентам в положительной сдаче нескольких экзаменов без фактической проверки знаний по дисциплинам и необходимости явки на экзамен».

Руфия Кутляева