В Ростове-на-Дону установили личность перевернувшего каршеринг водителя

В Ростове-на-Дону правоохранители установили личность водителя, по чьей вине, предварительно, накануне ночью произошло ДТП на улице Симферопольской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГАИ по Ростовской области Фото: пресс-служба ГАИ по Ростовской области

Как раннее писал «Ъ-Ростов», водитель арендованного автомобиля Хавал Джулион», по версии сотрудников органов, не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП пассажиры 1978 г.р. и 1974 г.р. были доставлены в больницу с травмами.

Водителем каршеринга оказался ростовчанин 1978 г.р. В отношении его составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Константин Соловьев