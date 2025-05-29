В Оренбуржье спасли трех человек из пожара в девятиэтажном доме

В Бузулуке на ул. Московская произошло возгорание в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что из задымленного подъезда с верхних этажей сотрудники МЧС России при помощи спасательных устройств вывели 3 человека, эвакуировали 27 человек, включая 5 детей. Причины пожара устанавливается. Огонь на 30 квадратах тушили 10 пожарный и 3 единицы техники.

Руфия Кутляева