В Ростове двух пассажиров госпитализировали после опрокидывания иномарки

В Ростове накануне ночью двое пассажиров пострадали в ДТП на улице Симферопольской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, неустановленный водитель Хавал Джулион потерял управление и наехал на бордюрный камень, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате происшествия пассажиры иномарки 1978 г.р. и 1974 г.р. с травмами были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев