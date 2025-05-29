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В Ростове двух пассажиров госпитализировали после опрокидывания иномарки

В Ростове накануне ночью двое пассажиров пострадали в ДТП на улице Симферопольской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, неустановленный водитель Хавал Джулион потерял управление и наехал на бордюрный камень, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате происшествия пассажиры иномарки 1978 г.р. и 1974 г.р. с травмами были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев

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