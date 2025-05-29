Под Саратовом наказали представителя ИП за мошенничество с доставкой плитки

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении представителя индивидуального предпринимателя (ИП) по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в 2023 году органы местного самоуправления заключили с ИП муниципальный контракт на благоустройство общественной территории в Красном Куте. В соответствии с дополнительным соглашением подрядчику предстояло доставить автомобильным транспортом тротуарную плитку стоимостью свыше 1,4 млн руб. При этом представитель ИП затратил на оплату намного меньше, поскольку поменял доставку на другой вид транспорта.

Причиненный муниципальному бюджету ущерб оценили на сумму более 895 тыс. руб. Похищенными деньгами представитель ИП распорядился по своему усмотрению. Суд наказал фигуранта условным лишением свободы с испытательным сроком два года, взыскал с него в пользу администрации свыше 895 тыс. руб.

Павел Фролов