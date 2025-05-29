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СК возбудил уголовное дело после взрыва с двумя погибшими в Ставрополе

В Ставрополе расследуют убийство двух человек при взрыве на улице Чехова

Следственное управление СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после гибели двух человек при взрыве на улице Чехова в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Ставропольский межрайонный следственный отдел квалифицировал происшествие по двум статьям: «убийство двух лиц общеопасным способом» (п.п. а, е ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «незаконное приобретение и хранение взрывных устройств» (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места трагедии. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента и поиск подозреваемого.

По предварительным сведениям, взрыв вызвало неустановленное устройство.

Николай Аксенов

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