В Краснодаре более 1 тысячи педагогов получают ипотечную компенсацию

Более 1 тыс. краснодарских педагогов получают ежемесячную компенсацию ипотечных платежей в размере 20 тыс. руб. в рамках программы поддержки, запущенной в апреле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Финансовая помощь выплачивается в течение трех лет, после чего педагог обязан отработать в образовательном учреждении еще два года. Для оформления субсидии необходимо трудоустройство минимум на одну ставку.

«Мы видим эффективность введения таких мер: за последний год в город из других регионов переехали 69 педагогов»,— отметила заместитель главы Краснодара Анна Леонова.

Помимо ипотечной компенсации, в городе действуют и другие меры поддержки. Так, 130 преподавателей пользуются компенсацией найма жилья в размере 15 тыс. руб. Выплата предоставляется ежемесячно на протяжении двух лет.

Дополнительно учителя могут претендовать на единовременные социальные выплаты из краевого бюджета в размере 1–1,5 млн руб. для улучшения жилищных условий, включая первоначальный взнос по ипотеке, строительство или ремонт жилья.

Алина Зорина