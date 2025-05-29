Доля незаконного оборота табака на Урале составила 5,2% к концу 2024 года

В сравнении со II кварталом в III-IV кварталах 2024 года доля нелегального оборота табака на рынке Свердловской области выросла с 4,7 до 5,2%. Об этом сообщила директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» (ННЦК) Ирина Бушина в ходе круглого стола «Борьба с незаконным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции в Свердловской области», организованного «Коммерсантъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным VII Всероссийского полевого исследования незаконного оборота табачной продукции ННЦК, увеличилась доля контрафактной продукции в Свердловской области – с 1,9% до 2,4%. Незаконный ввоз из стран ЕАЭС, напротив, уменьшился с 1,5% до 1,2%. В Уральском федеральном округе (УрФО) минимальные потери федерального бюджета за год составили 7,092 млрд руб. 21,6% недополученных средств приходится на Свердловскую область (1,535 млрд руб.).

По словам управляющей по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анастасии Беленковой, в прошлом году в стране было ликвидировано исторически рекордное число нелегальных производств, производивших табачную и никотинсодержащую продукцию – 22, что 40% больше, чем в 2023 году. «Однако, несмотря на успехи, эта проблема, особенно в части никотинсодержащей продукции, все еще сохраняет свою остроту. Поэтому сейчас особенно важно и далее увеличивать результативность правоприменения: уже принятые законодательные нормы должны работать в полной мере»,— сказала госпожа Беленкова, отметив, что сейчас критически важно, чтобы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности внимание правоохранительных и надзорных органов было сфокусировано на «нелегальных игроках».

Менеджер по работе с органами государственной власти JTI России Роман Трошкин считает, что для продолжения борьбы с нелегальным рынком внутри страны уже существуют необходимые правовые механизмы и основного внимания заслуживает правоприменительная практика. «В первую очередь необходима проактивная позиция контрольно-надзорных и правоохранительных органов, включая оперативное реагирование на нарушения и более пристальный контроль за оборотом подакцизных товаров. Не менее важное направление – гармонизация акцизных ставок в ЕАЭС. Установленный 40% коридор допустимых отклонений нельзя назвать действенным инструментом, потому что он стимулирует к незаконному перетоку табачной продукции в Россию из стран-членов союза»,— заявил Роман Трошкин.