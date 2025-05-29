Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ночью над Крымом сбили четыре беспилотника

Прошедшей ночью над Республикой Крым сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00. Всего над регионами России сбили 48 БПЛА: 30 беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Орловской областью, четыре — над Рязанской областью, четыре — над Крымом, три — над Московским регионом, два — над Брянской областью и один над Тамбовской.

Алина Зорина

Новости компаний Все